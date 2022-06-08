أوكرانيا: تطمينات روسيا بعدم عرقلة صادرات الحبوب "كلام فارغ"

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن تطمينات روسيا بعدم عرقلة صادرات الحبوب "كلام فارغ"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكدت سلطات أوكرانيا ترحيبها بالمفاوضات المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، مؤكدة أن أى قرار بشأن هذه المسألة يفترض تسليمها أسلحة لحماية أوديسا.

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن كييف تتفاوض لحل أزمة الغذاء وفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية، في المقام الأول من خلال الأمم المتحدة، موضحا أن جميع المسارات والجهود الأخرى نرحب بها، ولكن بشرط واحد، يجب أن يأخذ القرار النهائي في الاعتبار مصالح وأمن أوكرانيا بنسبة 100%.

وأوضح وزير خارجية أوكرانيا، أن أمن أوكرانيا بنسبة 100%، يعني توفير كمية كافية من الأسلحة القادرة على حماية أوديسا وهذا الجزء من ساحل البحر الأسود من البر، بجانب إنشاء مهمة للقيام بدوريات لحماية ممر توريد الحبوب من قبل سفن الدول التي يمكن أن تثق بها أوكرانيا.