أكرم القصاص: حياة كريمة درة المبادرات.. وإنجازات الرئيس السيسى تعادل 30 سنة تنمية

كتب سمير حسنى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن العالم واجه أزمتين كبيرتين، الأولى جائحة كورونا، والثانية تداعيات حرب أوكرانيا، مشيرًا إلى توفر جميع السلع والخدمات في مصر رغم تأثر العديد من دول العالم، منوهًا بأن ملف الصوب الزراعية وإضافة الأراضى المستصلحة الجديدة ساهم في تعزيز وتوفر المنتجات والسلع.

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع"، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون المصري، إن حجم الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعادل 30 سنة إنجازات، مشددا على أن مبادرة "حياة كريمة" تعد درة المبادرات ، وهذا لا يقلل من باقى المبادرات لا سيما القضاء على فيروس "سي".

وأشار إلى أن المبادرة ساهمت في تنمية الريف المصري بإجمالى تكلفة وصلت إلى 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات، مضيفا: "الإصلاح الاقتصادي تسبب في آثار جانبية ، تم التعامل معها بإجراءات مثل "تكافل وكرامة".، فالريف عانى من انعدام الخدمات على مدار العقود الماضية".

وشدد "القصاص" على أهمية شبكات النقل العام والمترو والقطار الكهربائى الذى يربط موانئ البحر الأبيض بالأحمر والذى يساعد على تخفيض تكلفة النقل بنسبة 60 %.

وعن الحوار الوطني، قال "القصاص": إن هناك تنوع والحوار الوطني لا يعنى أن هناك "ناس ضد ناس"، والتنوع في سياق وحدة الوطن لا وحدة الآراء، محدش يختلف عن التنمية، ولكن من الممكن أن نختلف في بعض التفاصيل، مشيرا إلى أهمية الوصول الى التدرج بالاحتفاظ بالتنمية والسير في اتجاه واحد".