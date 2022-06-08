اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يسجل 1005جنيهات للجرام

الأربعاء، 08 يونيو 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يسجل 1005جنيهات للجرام ذهب "ارشيفية "
كتب إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع آخر تحديث في أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن سجلت نفس مستويات سعر الإغلاق أمس مع ثبات في الطلب على الذهب وترقب في حركة الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

 جرام الذهب عيار 21 بسعر 1005 جنيهات للجرام.

 جرام الذهب عيار 18 يسجل 862 جنيها.

جرام الذهب عيار 24 يسجل 1148 جنيها للجرام.

 سعر الجنيه الذهب 8040 جنيها.

 

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب اليوم ط وسط ترقب صدور بيانات التضخم في أميركا وبعدما تخلى الدولار عن بعض مكاسبه.وسجلت العقود الآجلة للذهب عند التسوية 1852.10 دولار للأونصة بما يمثل ارتفاع بنحو 0.5%. 
 
كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.66% إلى 22.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين بنحو 0.50 عند 1012.20 دولار للأوقية.
 
وتراجع البلاديوم بنحو 1% عند 1981.70 دولار للأوقية.
 
وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في إفادتها أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي بأن مسألة التضخم هي أولى أولوياتها، مؤكدة أن الاقتصاد الأميركي يواجه مستويات غير مقبولة من التضخم ولابد من وجود موقف مناسب في الميزانية للمساعدة في تخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض الاقتصاد.
 
 
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب


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