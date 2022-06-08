أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 8-6-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8-6-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 9.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.358 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، أم بي للهندسة، أوراسكوم المالية القابضة، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 9.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 9.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.358 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 580.7 مليون ورقة مالية بقيمة 901.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.61%، والعرب على 8.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 123.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 165 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 10236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4133 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 3953 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 11 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.333 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.51%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.187 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.15%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 11.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.08%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 17.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.04%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.853 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.54%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 26.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.03%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 14.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.84%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.50%.