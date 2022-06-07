CNN: جونسون يواجه معركة من أجل البقاء رغم نجاته من تصويت سحب الثقة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد نجا من تصويت سحب الثقة من قبل أعضاء حزبه المحافظين، إلا أن عدد المشرعين الذين تمردوا ضده كان أعلى بكثير مما توقع أنصاره، مشيرة إلى أنه يواجه معركة من أجل بقائه.

وبعد موجة من الانتقادات العارمة على خلفية عدة أزمات من بينها حفلات داوننج ستريت التي خرقت قيود إغلاق كورونا، فإن 211 صوتوا بعدم سحب الثقة من جونسون مقابل 148 أيدوا ذلك فى تصويت سرى.

وأشادت الحكومة بالنتيجة، وقال جونسون إنه يعتقد أن تلك نتيجة جيدة للغاية للسياسة وللبلاد. إلا أن هامش الانتصار يعنى أن نحو 41% من أعضاء كتلته البرلمانية رفضوا دعموه، وذلك بعد ثلاث سنوات من قيادته حزب المحافظين لتحقيق انتصار كبير فى الانتخابات العامة الأخيرة.

وذهبت الشبكة إلى القول بأن التمرد الكبير من قبل كتلته البرلمانية تترك سمعة جونسون متراجعة ويمكن ان تضر بقدرته على المضي قدما فى التشريعات. كما أن النتائج المحبطة للحزب فى الانتخابات القادمة يمكن أن تفرض أيضا مزيد من الضغوط على جونسون حيث يواجه المحافظين انتخابات برلمانية خاصة فى أواخر الشهر الجارى.

ورغم الانتصار، قال حزب العمال المعارض إن جونسون بتشبثه بالسلطة هذه المرة يجعل احتمال إجراء انتخابات مبكرة أكثر احتمالا. وتوقع السير كير ستارمر زعيم العمال أن التصويت الأخير سيمثل بداية النهاية للمسيرة السياسية لرئيس الوزراء، أيا كان نتيجته.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماى آخر زعيمة بريطانية تواجه تصويت سحب الثقة من قبل حزبها، ونجت ماى بفارق ضئيل فى التصويت الذى تمت الدعوة إليه بعد أشهر من الفوضى بسبب اتفاق بريكست، إلا أنها اضطرت للاستقالة فى نهاية الامر بعد أشهر.