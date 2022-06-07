8 سنوات في عهد الرئيس السيسي محافظات مصر شكل تانى.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " 8 سنوات في عهد الرئيس السيسى.. محافظات مصر شكل تانى.. مشروعات قومية وتنموية تعيد أمجاد مصر وتاريخها.. والجمهورية الجديدة بروح "حياة كريمة".. الصعيد يستعيد تاريخه الحضارى بالمشروعات العملاقة.. دمياط نقطة الانطلاق العالمية.

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