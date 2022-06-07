اليوم السابع
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وكيلا المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقدان امتحانات الثانوية القسم الأدبى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:12 م
وكيلا المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقدان امتحانات الثانوية القسم الأدبى جانب من الجولة
الإسكندرية - اسماء على بدر

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تفقد الشيخ خميس محمد وكيل المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، بلجان معهدي: فتيات الشعراوي النموذجي، وبنين برج العرب النموذجي، كما تفقد علاء العريان الوكيل الثقافي، ومنير حسني موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

ورافقهما فى الجولة عائشة غنيم موجه عام العلوم الشرعية لجان: بنين القويري، وفتيات القويري؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على مستواها، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورافق الوكيل الشرعي  أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي، وعبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي، ومحمد سعد مسئول الأمن.

وأدى الطلاب امتحانهم في مادة: القرآن الكريم، وقد تم تفقد اللجان ومتابعة سجلات حضور، وانصراف الطلاب، والتأكيد على توفير الجو المناسب لأداء الطلاب لامتحاناتهم، ومنع الغش بكافة الطرق، والتشديد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، وكذلك متابعة غرفة العزل، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

 


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