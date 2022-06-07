اليوم السابع
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وكالة الطاقة الذرية: بدأنا فى تلقى قياسات نسبة الإشعاع بمحيط محطة تشيرنوبل

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:30 م
وكالة الطاقة الذرية: بدأنا فى تلقى قياسات نسبة الإشعاع بمحيط محطة تشيرنوبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها بدأت فى تلقى قياسات نسبة الإشعاع في محيط محطة تشيرنوبل النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت وكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن نسبة الإشعاع قرب محطة تشيرنوبل النووية لم تتغير رغم الحرب بأوكرانيا.

 

وفى وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وانتقد شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة.

 

جاء ذلك في حديث لزيلينسكي أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث انتقد عدم وجود شرط "وقف الهجوم الروسي" لوقف إطلاق النار. وتابع زيلينسكي: "إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كي يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية".

 

وكان عدد من الدول الغربية قد فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، إلا أن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.


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