وفاة طفل غرقا أثناء الاستحمام هربا من الحر فى ترعة بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

لقى طفل يبلغ من العمر 15 عاما حتفه غرقا في البحر المار أمام قرية دمرو مركز المحلة بمحافظة الغربية، بعدما جرفه التيار لعدم إجادته للسباحة، بعد أن نزل للاستحمام هربا من الحر، وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفل في البحر المار أمام قرية دمرو، وانتقل الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعي فؤاد هاني جهجة 15 سنة، حيث نزل للمياه هربا من الحر فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتصريح بدفن الجثمان.