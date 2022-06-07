وفاة راكب باشتباه أزمة قلبية داخل قطار الصعيد

بنى سويف هانى فتحى

لقى راكب مصرعه داخل أحد قطارات الصعيد القادمة من القاهرة إلى أسيوط وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ببنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا يفيد بحالة اشتباه وفاة داخل أحد القطارات القادمة من القاهرة إلى أسيوط نتيجة تعرضه باشتباه أزمة قلبية بالقرب من محافظة بنى سويف وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى محطة السكك الحديدية ببنى سويف وتم نقل العامل إلى مستشفى ببنى سويف.

استقبل المستشفى "مظهر محمد صبرة" 50 سنة مقيم أسيوط عامل، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.