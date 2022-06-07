وزير خارجية إيطاليا: تهديدات نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ضدنا خطيرة جدا

كتب أحمد عرفة

قال لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا، إن تهديدات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، ضدنا خطيرة جدا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير خارجية إيطاليا، أن على روسيا التوقف عن التهديدات والاستفزازات واللجوء للحوار.

وأوضح وزير خارجية إيطاليا، أن تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تهديد "لا لبس فيه" للسلام في أوروبا، موضحا أن تهديدات ديمترى ميدفيديف بجعل إيطاليا تختفي تعبر عن الكراهية.

وفى وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وانتقد شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة.

جاء ذلك في حديث لزيلينسكي أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث انتقد عدم وجود شرط "وقف الهجوم الروسي" لوقف إطلاق النار. وتابع زيلينسكي: "إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كي يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية".

وكان عدد من الدول الغربية قد فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، إلا أن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.