وزير النقل يستقبل السفير الإيطالى بالقاهرة لبحث التعاون فى قطاع السكك الحديدية

كتب سيد الخلفاوى

استقبل وزير النقل ، سعادة سفير إيطاليا بالقاهرة، ميشيل كواروني، مع مسئولي شركةMERMEC ميرميك الإيطالية المتخصصة في قطاع السكك الحديدية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

في بداية اللقاء، رحب وزير النقل بالسفير والوفد المرافق لسيادته، ثم ناقش الجانبان سبل التعاون في مجال السكك الحديدية. وأكد السفير الإيطالي أن شركة ميرميك مهتمة بالتعاون مع وزارة النقل فيما يتعلق بسلامة وحماية السكك الحديدية، حيث أنها شركة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وأكد وزير النقل أن هناك مجال مهم جدا للتعاون المشترك وهو تنفيذ التذكرة الموحدة.

كما أفاد السفير الإيطالي باهتمام شركة فيريما Firema الإيطالية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج عربات السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة توطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع، بالإضافة إلى الدعم المستمر لنظام السكك الحديدية بأفضل الوحدات المتحركة لمواصلة تقديم الخدمات على أعلى مستوى لجمهور الركاب.

ثم تمت مناقشة التعاون في قطاع النقل البحري، بالتأكيد على اهتمام الطرفين بإنشاء خط Ro-Ro للمنتجات الزراعية بين ميناء ترييستي الإيطالي وميناء الاسكندرية. وشدد الوزير على أهمية هذا الخط أيضا في ضوء توافر جميع العناصر اللازمة لتنفيذه وبالوضع في الاعتبار خطة مصر لاستعادة الأسطول التجاري المصري ودعمه بسفن جديدة بما في ذلك سفنRo-Ro.