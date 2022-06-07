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وزير الخارجية يتوجه إلى بون الألمانية للمشاركة باجتماعات أممية حول المناخ

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:06 ص
وزير الخارجية يتوجه إلى بون الألمانية للمشاركة باجتماعات أممية حول المناخ وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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توجه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، إلى مدينة بون بألمانيا للمشاركة في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يقوم الوزير شكري على هامش مشاركته في الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما يلتقي وزير الخارجية بعدد من كبار المسئولين من شتى الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بجانب ممثلي مختلف المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلاً عن ممثلي دوائر المجتمع المدني المعتمدين لدى الاتفاقية.

 

 


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