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وزير الاقتصاد السويسرى: لن نرفع العقوبات عن روسيا قبل أن يلغيها الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:17 م
وزير الاقتصاد السويسرى: لن نرفع العقوبات عن روسيا قبل أن يلغيها الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الاقتصاد السويسرى، جي بارميلين، أن حكومة سويسرا لن ترفع العقوبات عن روسيا قبل أن يلغيها الاتحاد الأوروبي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الاقتصاد السويسرى أنه إذا رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته عن روسيا فإن سويسرا ستفعل الشيء ذاته، وفقا للإطار القانوني، لافتا إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا كان لها تأثير على الاقتصاد السويسرى.

وأوضح وزير الاقتصاد السويسرى أن سويسرا تبذل جهودا للحد من تأثيرها على البلاد قدر الإمكان، وبالتعاون الوثيق مع الشركات المعنية والمصارف، مؤكدا أنه منذ أن تبنت سويسرا عقوبات ضد روسيا الاتحادية بالتضامن مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، من المستحيل معرفة كيف كان سيتطور الوضع لو لم تقبلها برن بذلك، وهذه الإجراءات لا يمكن تحديدها كميا.


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