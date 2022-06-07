نزهة العائلات.. ممشى طريق المطار بالغردقة المتنفس المفضل لأهالي مبارك..فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد تلفزيون "اليوم السابع"، من خلال فيديو جديدا اقبال المواطنين علي المتنزهات والمناطق الترفيهية بالغردقة، حيث شهدت حديقة وممشى طريق المطار بالغردقة أحد المناطق الترفيهية في مدينة الغردقة، اقبال كبير من المواطنين في مدينة الغردقة في ساعات المساء لقضاء وقت ممتع مع أسرهم في الغردقة.





تعد حديقة وممشى طريق المطار من أهم المناطق الترفيهية ليلا التي تستقطب وتجذب سكان مناطق مبارك 8 ومبارك 5 والصوب الزراعية وابو عشرة والمناطق الواقعة والقريبة من شارع المطار ونهاية الحجاز، والمناطق المحيطة.



وتمتد حديقة طريق المطار من بداية مبارك 8 حتى قبل بداية بوابات مطار الغردقة، وهى عبارة عن مساحات خضراء كبيرة يزينها صفان من الأشجار، حيث أقبل في فترات المساء الأسر ويقومون بتجهيز الأكل والمشروبات لقضاء وقت ممتع حتى ساعات المساء الأخيرة.



يلهو ويلعب الأطفال في الحديقة في وجود أسرهم، والحديقة أو الممشى تعتبر حديقة كبيرة كانت جزيرة ما بين طريقي المطار، وتم تحويلها لحديقة لتكون متنفسا لأهالي منطقة مبارك 8 والمناطق المحيطة بها.





اقبال المواطنين علي ممشي المطار



جانب من اقبال المواطنين