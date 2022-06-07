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نائب وزير التعليم: المدارس التكنولوجية التطبيقية "براند جديد" ولدينا 38 مدرسة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:19 م
نائب وزير التعليم: المدارس التكنولوجية التطبيقية "براند جديد" ولدينا 38 مدرسة محمد مجاهد
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التركيز على تطوير كفاءات طلاب التعليم الفني هو ما اتبعته الدول التي تقدمت مثل سنغافورة، والصين، وألمانيا، ولهذا توجهت مصر لإطلاق المدارس التكنولوجية، حيث يكون هناك مباحثات مع كبار المستثمرين ليكونوا شركاء للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم فى تكوين الفنيين الذين سيعملون معه مستقبلا.
 
وأشار "مجاهد" خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن الطالب يتلقى التعليم بالمدرسة التكنولوجية يومين بالأسبوع ثم يتوجه للمصنع التابع للمستثمر لتلقى التدريب العملى، لافتا إلى أن التكنولوجيا التطبيقية هو تعليم فنى ولكنه "براند جديد".
 
ولفت إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية بدأت في 2018 بنحو 3 مدارس، ووصل عددها الآن إلى 38 مدرسة تغطي نحو 15 محافظة، حيث كان في السابق المدارس الفنية تتركز فقط في القاهرة والجيزة، مؤكدا أن الوزارة تدعم وتشجع الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المدارس الفنية.

محمد مجاهد

التعليم

مصر

المدارس التكنولوجية التطبيقية

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