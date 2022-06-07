مياه سوهاج تطرق أبواب قريتى نقنق وأولاد سالم للتوعية بمشروعات حياة كريمة

سوهاج محمود مقبول

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة توعوية لأهالي قريتى نقنق وأولاد سالم قبلى بمركز دار السلام، وذلك بهدف توعيتهم بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.



وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه جرى تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى، والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة ساقلته وجرجا والبلينا ودار السلام، والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.



وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم خلال حملة طرق الأبواب توعية الأهالى بالقريتين بالمشروعات الجارى تنفيذها وكذلك تعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، كما جرت دعوتهم لنشر رسائل التوعية المائية للحفاظ على المشروعات المنفذة وطرق ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.





حملة طرق الابواب بشركة مياه سوهاج (1)



حملة طرق الابواب بشركة مياه سوهاج (2)



حملة طرق الابواب بشركة مياه سوهاج (3)



حملة طرق الابواب بشركة مياه سوهاج (4)



حملة طرق الابواب بشركة مياه سوهاج (5)



حملة طرق الابواب بشركة مياه سوهاج (6)