اليوم السابع
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"مياه الشرب" تؤكد استمرار العمل بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:07 م
"مياه الشرب" تؤكد استمرار العمل بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية ضمن "حياة كريمة" مشروعات المياه والصرف - صورة أرشيفية
كتب – هيثم البدرى

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كشفت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن تنفيذ الدولة لعدد من مشروعات الشرب والصرف الصحي في عدد من القرى، التي كانت تشكو الصرف الصحي في محافظة الإسماعيلية.

وأفادت الشركة، أن محافظة الإسماعيلية من ضمن المحافظات الجارى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك خلال 3 مراحل، وجار العمل حاليا بمركز القنطرة شرق.

وأوضحت الشركة ردا على شكوى أحد المواطنين من سوء الصرف الصحى بقرية أبو بخيت بالإسماعيلية، أنه جار العمل بمركز القنطرة شرق في المرحلة الأولى، ثم تأتى القرى تباعا في المرحلتين الباقيتين التي سيجرى البدء فيها تباعا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.


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