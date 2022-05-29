محافظ أسوان مهلة أخيرة لإنهاء مشروع دعم مياه الشرب بقرى أبو الريش

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مهلة أخيرة لمدة شهر لمسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب للانتهاء من المسافة المتبقية من خط مياه الشرب والذى يصل طوله إلى 4 كم وبقطر 500 مللى ( UPVC ) بتكلفة 15 مليون جنيه.

ويربط خزان أبو الريش الجديد بسعة 4 ألاف م3 بنقطة الربط مع الخط الناقل بطول 30 كم ، والمغذى من محطة جبل شيشة لمياه الشرب بهدف تغذية شبكات المياه بنجوع ومناطق أبو الريش بحرى وقبلى.

جاء ذلك أثناء إجتماع متابعة المشروعات الجارية ، وأهم التحديات لسرعة التعامل معها وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، والمهندس حسن مصطفى رئيس قطاعات جنوب الصعيد بشركة المقاولون العرب ، وأيضاً مسئولى الهيئة القومية والطرق والكبارى.

وشدد اللواء أشرف عطية على أنه فى حالة عدم قيام أى شركة لتحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة ، وخاصة بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " سيتم إتخاذ الإجراءات الصارمة ، ورفع أي تقاعس أو تأخير للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لضمان تنفيذ هذه المشروعات التابعة للهيئة القومية بواقع 95 محطة رفع ، و 21 محطة معالجة داخل 71 قرية ، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ، ومن بينها مياه الشرب والصرف الصحى بقرى أبو الريش من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وجودة الحياة بهذه القرى.

وأشار إلى أنه تم إختيار الموقع المناسب لمحطة المعالجة لمشروع الصرف الصحى بقرى أبو الريش بمساحة 11.9 فدان ، وأيضاً إختيار مواقع إنشاء 6 محطات للرفع وشبكات الإنحدار والطرد حيث جارى عمل الدراسات والتصميمات اللازمة فى ظل الطبيعة الصخرية الصعبة لهذه القرى.

وفى نفس الإجتماع تابع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محور وكوبرى بديل للخزان على النيل والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه 72.3 % النيل بتكلفة مبدئية 1.7 مليار جنيه ، ويصل طول المحور إلى 5,4 كم ، وبعرض 29 متر ، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه ، فضلاً عن متابعة مشروع محور كوبرى دراو الجديد على النيل والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 37 % حيث سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة بتكلفة تقديرية 1,3 مليار جنيه وبطول 17 كم ، ويتكون من عدد 7 كبارى و 3 أنفاق.

ولفت ، إلى أن هناك توجيهات مشددة من الفريق كامل الوزير وزير النقل لإنهاء هذه المحاور والكبارى الحيوية ، ليتم تشغيلها مع بداية 2023 مما يساهم فى ربط شرق وغرب النيل وتسهيل الحركة المرورية ، وكذا حركة التجارة الدولية بين مصر والدول الإفريقية.