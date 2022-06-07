مصرع عامل صعقا بالكهرباء فى طما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى عامل يبلغ من العمر 24 سنة جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء العمل، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بوفاة عامل صعقا بالكهرباء، وتم نقل جثته للمستشفى المركزى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد احمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، بوصول المدعو حمد الله ا ع ح 24 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي"

بسؤال والده أحمد ع ح ا 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أن نجله المذكور عامل باليومية حيث قام بالاستناد على أحد الحوائط يتدلى منه سلك كهربائي فحدث له صعق كهربائي مما أدي إلي وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية وتوقف عضلة القلب " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.