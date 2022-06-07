مصرع صيدلى وإصابة سائق فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، اصطدام سيارة نقل بمقطورة سيارة نقل، مما نتج عنه مصرع صيدلى وإصابة سائق، تم رفع أثار الحادث، وتم نقل الجثة لمستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة البلينا ووجود متوفى.



بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز البلينا، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل " محملة بأدوية ومستلزمات طبية قيادة المدعو حامد ا ر ع 46 سنة سائق ويقيم شرقية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالسيارة نقل بمقطورة محملة بالأسمنت قيادة المدعو خالد ع ع م 52 سنة سائق ويقيم أسيوط .



نتج عن الحادث وفاة المدعو محمد ا ب ع 40 سنة صيدلي ويقيم الأقصر من مستقلي السيارة الأولى وإصابة قائد السيارة الأولي " جرح قطعي بالوجه من الناحية اليسري " ، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى أبوتشت المركزي بقنا.

بسؤال قائد السيارة الثانية أيد مضمون ما جاء بالتحريات بمضمون تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

