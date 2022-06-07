اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:04 م
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة انقلاب سيارة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما غرقا وأصيب 4 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بإحدى الترع بمركز النوبارية بالبحيرة.
 
كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة بترعة الناصر بالقرب من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند كوبرى الروضة.
 
وجرى نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم  وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وانتقلت القيادات الأمنية ورجال الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة للبحث عن مفقودين جدد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
 
البحث عن جثة فى البحيرة
البحث عن جثة فى البحيرة

ترعة بالبحيرة
ترعة بالبحيرة

حادث تصادم فى البحيرة
حادث تصادم فى البحيرة

 


انقلاب سيارة

غرق شخصين

محافظة البحيرة

مركز النوبارية

صحراوي البحيرة

حوادث البحيرة

اخبار الحوادث


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة