مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما غرقا وأصيب 4 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بإحدى الترع بمركز النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة بترعة الناصر بالقرب من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عند كوبرى الروضة.

وجرى نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.



وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وانتقلت القيادات الأمنية ورجال الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة للبحث عن مفقودين جدد.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.