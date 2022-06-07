مستشار زيلينسكى يدعو الأوكرانيين للتعود على العيش فى ظروف الأحكام العرفية

كتب أحمد عرفة

دعا ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، الشعب الأوكرانى للتعود على العيش في ظروف الأحكام العرفية الدائمة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إنه إذا سمح للمجتمع بنسيان الصراع، فإنه سيتوقف عن أن يكون خلفية فعالة للجيش، لذلك، لا يجب الهرب من الواقع، ولكن عليكم أن تقبلوا ذلك وأن تتعلموا العيش في وضع عسكري دائم.

وأوضح مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أن البعض يحاول العودة إلى نمط الحياة قبل الحرب، واصفا الأمر بأنه خداع ذاتي.