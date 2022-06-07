مستشار الرئيس للصحة: ميزانية الصحة لعام 2022-2023 لم تشهدها مصر من قبل

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، خلال المؤتمر الأفريقي Africa Health Eccon، إن ميزانية وزارة الصحة عام 2022-2023 لم تشهدها مصر من قبل، وما تقدمه الدولة فى الرعاية الصحية هائل، موضحا أن الصناعات الدوائية القوية هى التى ساعدت مصر فى جائحة كورونا.

وقال: لم نشعر ولا لحظة بوجود نقص فى المستلزمات ولا فى الأدوية وظللنا فترة طويلة نعالج المضاعفات، ولم يكن هناك دواء محدد وعندما ظهرت الأدوية المحددة لعلاج فيروس كورونا أنتجنا هذه الأدوية، موضحا أن الشركات بدأت تنتج الأدوية الموجهة والأدوية المناعية، بالإضافة إلى الأدوية الأساسية التى لم ينته سوقها، وما زالت مهمة لعلاج الحالات المرضية، ونسعى لتوفير الأدوية الأساسية مثل الاسبرين والباراسيتامول، وما زلنا نحتاجها ونعتمد عليها ومازالت الاستجابة للمضادات الحيوية موجودة.

وأوضح أننا قادرون على إنتاج جميع الأدوية ولكن المهم أن نتعاون معا، وحاولت كثيرا وبدأنا مع بعض الشركات العالمية لإنتاج المواد الخام للأدوية التى تحتاجها مصر.