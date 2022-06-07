محكمة النقض تؤيد أحكام السجن المشدد بحق 52 إرهابيا فى قضية أحداث عنف المنيا

كتب: محمد أبو ضيف

أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق 52 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث رفضت الطعون المقدمة منهم على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم من محكمة جنايات المنيا لارتكابهم جرائم العنف والإحراق العمد والتخريب واستعراض القوة والاعتداء على رجال الشرطة والمواطنين والشروع فى القتل خلال أعمال التجمهر التى شهدتها منطقة العدوة بمحافظة المنيا فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وفض الاعتصامين المسلحين للجماعة الإرهابية بمنطقتى رابعة والنهضة.

تعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق التقاضى.

وتضمن الحكم رفض طعون 52 متهما وتأييد الأحكام بالسجن المشدد التى صدرت بحقهم، والتى تراوحت بين 3 سنوات حتى 15 سنة، واستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 5 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

كانت النيابة العامة قد أحالت 919 متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا، في قضيتين منفصلتين، ضمتا قيادات وكوادر وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وإرهاب وقتل والشروع في قتل مواطنين واقتحام المنشآت العامة والشرطية وحرق بعضها، وذلك في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين للإخوان بمنطقتي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة.

وصدرت بحق المتهمين المحبوسين احتياطيا في القضيتين أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد والبراءة، كما أعيدت محاكمة المتهمين الهاربين الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية في المحاكمات الأولى وجرى إلقاء القبض عليهم لاحقا والذين طعنوا على الأحكام الصادرة بإدانتهم أمام محكمة النقض.

ترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فى ارتكاب تلك الأحداث وغيرها، والتى تضمنت أعمال تجمهر مسلحة واستعراض القوة وحيازة وإحراز أسلحة نارية والتخريب وترويع المواطنين، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية فى وقت سابق.

وذخرت أوراق القضية بأدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 163 متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 30 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن.