محافظ بنى سويف يناقش موقف تنفيذ مشروعات قرى حياة كريمة

بني سويف: هاني فتحي

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم، اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، المهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة بني سويف بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة والتنسيقات الدائمة بين المحافظة والأجهزة المعنية بالقطاعات الخدمية والمرافق ، في ظل تنفيذ العديد من المشروعات في تلك القطاعات، ضمن خطة الدولة الخدمية ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، وكذا المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرات قومية في هذا الشأن.

ناقش المحافظ مع رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع على مستوى قرى المحافظة، والتي تنفذها الهيئة، حيث أكد المحافظ على أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مقدمة القطاعات التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن المحافظة تسير في أكثر من اتجاه لتوصيل الخدمة لكل القرى والعزب، من خلال الاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" والمشروع القومي لتوصيل خدمة الصرف الصحي بنظام المشاركة المجتمعية، والتي انطلقت أولى مشروعاتها على مستوى الجمهورية من بني سويف بقرية صفط العرفا بمركز الفشن.

وتمت مناقشة الموقف التنفيذي وآليات الدفع بمعدلات الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة" ، والتي تشرف عليها وتنفذها الهيئة ، حيث تم التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية ومتابعة الموقف يومياً مع المنفذين على ارض الواقع من مهندسين ومقاولين أعمال ، للوقوف على أية معوقات والعمل على تذليلها أولاً بأول.



جانب من لقاء المحافظ (1)



جانب من لقاء المحافظ (2)