محافظ بنى سويف يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بــ"230 درجة"

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى المقبل 2022/2023 بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية والذى بلغ 42 ألف و696 طالباً وطالبة، وإجمالي عدد الفصول 330 فصلا، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 45 طالباً في الفصل الواحد.

وفيما يتعلق بتنسيق طلاب الخدمات، فقد تقرر قبول الطلاب بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع يقل "40 درجة" عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2022/2023، بأنواعه المختلفة( صناعي ، تجاري ، فندق ، زراعي)، وذلك على النحو التالي :

أولاً : التعليم الصناعي:

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مدارس مركز بني سويف

الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين " 220 درجة "، بني سويف الميكانيكية " 210 درجة"، بني سويف الكهربائية " 230 درجة"، بني سويف الزخرفية "200 درجة" ، بني سويف المعمارية "200 درجة"، بني سويف الفنية بنات "230 درجة"، أبشنا الفنية بنات "200 درجة"، الشهيد حسين جمعة الفنية بنات بتزمت "200 درجة"، باروط الصناعية بنين "210 درجة"، باروط الفنية بنات "200 درجة".

مدارس مركز الواسطى

الشهيد أحمد محمد الشناوي " 210 درجة"

الشهيد محمد عبد الله حسين بنات " 220 درجة"

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مدارس مركز ناصر

ناصر الفنية بنات "215 درجة"

مدرسة الرياض الفنية بنات "190 درجة"

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مدارس مركز إهناسيا

إهناسيا الصناعية بنين "210 درجة"

إهناسيا المعمارية بنين " 200 درجة"

إهناسيا الفنية بنات " 215 درجة"

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• مدارس مركز ببا

ببا الصناعية بنين " 215 درجة"

الشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "225 درجة"

أبو شريان الصناعية بنين " 200 درجة"

حسن عبد الرحيم الفنية بنات "200 درجة"

الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش " 200 درجة"

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مدارس مركز سمسطا

حسين جلال الصناعية بنين " 205 درجة"

الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا " 205 درجة"

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مدارس مركز الفشن

الفشن الصناعية بنين "200 درجة"

الفشن الفنية بنات " 210 درجة"

الفنت الشرقية الفنية بنات " 185 درجة"

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بني سويف

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي يتم تنسيق القبول بشركة مياه الشرب لأعلى مجموع

التعليم المزدوج "230 درجة"

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ثانياً : التعليم التجاري والفندقي

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مدارس مركز بني سويف

التجارة بنى سويف ( بنين 240 درجة) (بنات 220 درجة)

بلفيا التجارية المشتركة ( بنين 240 درجة) (بنات 140درجة)

باروط التجارية بنات ( 140درجة)

اهناسيا الخضراء التجارية المشتركة ( بنين 240 درجة) (بنات 140درجة)

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مدارس مركز الواسطى

الواسطى التجارية المشتركة ( بنين 240 درجة) (بنات 200درجة)

الشهيد عيد محمد سعد التجارية المشتركة بأبوصير ( بنين 240 درجة) (بنات 140 درجة)

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مدارس مركز ناصر

ناصر التجارية المشتركة ( بنين 240 درجة) (بنات 180درجة)

اشمنت التجارية المشتركة ( بنين 240 درجة) (بنات 180 درجة)

منشأة هديب التجارية المشتركة ( بنين 220 درجة) (بنات 140درجة)

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مدارس مركز اهناسيا

إهناسيا التجارية المستهدف ( بنين 240 درجة) (بنات 140 درجة)

سدمنت التجارية ( بنين 240 درجة) (بنات 140درجة)

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مدارس مركز ببا

ببا التجارية المشتركة ( بنين 240 درجة) (بنات 170 درجة)

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مدارس مركز سمسطا

سمسطا التجارية المشتركة ( بنين 240 درجة) (بنات 140 درجة)

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مدارس مركز الفشن

الفشن التجارية المشتركة ( بنين 240 درجة) (بنات 180 درجة)

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بني سويف

الفندقية 3 سنوات بنين (140 درجة)

الفنية المتقدمة التجارية 5 سنوات( بنين 240 درجة) (بنات 230 درجة)

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ثالثا :التعليم الزراعي

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مدارس مركز بني سويف

بني سويف الزراعية (180 درجة)

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مدارس مركز ناصر

ناصر الزراعية (180 درجة)

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مركز الواسطي

الواسطى الزراعية (175 درجة)

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مركز ببا

ببا الزراعية (170 درجة)

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مركز الفشن

الفشن الزراعية (165 درجة)

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مركز سمسطا

سمسطا الزراعية (155 درجة)