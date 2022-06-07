متعة المصيف.. الغردقة مقصد الأوروبيين ومحبى رياضة الـ"كايت سيرف".. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تليفزيون اليوم السابع، اليوم الثلاثاء، لايف جديدا من أحد شواطئ جنوب الغردقة ذات الطبيعة الخلابة والتي يفضلها عدد كبير من السياح الأوروبيين حول العالم وخاصة السياح الألمان والإنجليز.

كذلك يعشق تلك الشواطئ محبي رياضة الكايت سيرف "ركوب الأمواج"، لكونها من الشواطئ المناسبة لممارسة تلك الرياضة، والتي تتميز بسرعة فى الرياح تساعد محبي تلك الرياضة على ممارستها بشكل جيد.

من جانبه، قال وائل سيد، مسئول بإحدى الشركات السياحية، أن عند عرض شواطئ جنوب البحر الأحمر داخل الأسواق السياحية الدولية خاصة سوق بورصة برلين السياحية يكون هناك تفاعل كبير من قبل الشركات التي تعمل في توافد السياحة الأوروبية للغردقة، والتي تؤكد أن السياح يعرفون تلك المناطق جيدا ويفضولنها.



وأضاف أن في ذلك التوقيت تشهد مدينة الغردقة إقبالا كبيرا من السياحة الأوروبية، حيث يستقبل مطار مرسى علم الدولى أكبر عدد من الرحلات الأوروبية يوميا، والتي منها عدد كبير من السياحة الأوروبية المختلفة.



من جانب آخر، تنظم فنادق الغردقة المختلفة فقرات فنية متنوعة وترفيهية لإدخال البهجة والسرور إلى النزلاء من السياح المصريين والأجانب خلال العيد من أهم تلك الفترات وخاصة في فصل الصيف الفوم بارتي.



وتعد الفوم بارتي إحدى فقرات الترفيه التي تقدم للسياح في الفنادق، وهي عبارة عن حوض رغاوي ضخم يلعب ويستمتع به السياح بملابس البحر، والذى يستمتع به الأطفال والكبار.