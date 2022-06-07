ما هى علامات وأعراض حساسية البنسلين؟

كتب - حسام الشقويرى

الحساسية من البنسلين عبارة عن تفاعل غير طبيعي لجهاز المناعة لديك تجاه البنسلين في دواء المضاد الحيوي. يوصف البنسلين لعلاج عدى أنواع من العدوى البكتيرية، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة لحساسية البنسلين الشرى والطفح الجلدي والحكة. تشمل التفاعلات الحادة التأق وهي حالة طبية مهددة للحياة تؤثر على عدة أجهزة بالجسم، حسبما نشر موقع Mayo Clinic

وأظهرت الأبحاث أن حساسيات البنسلين قد تنطوي على مبالغة — وهي مشكلة يمكن أن تنتج عن استخدام علاجات مضادات حيوية أقل ملاءمة وأكثر تكلفة، ولهذا فإن التشخيص الدقيق مطلوب عند الشك في وجود حساسية من البنسلين للتأكد من خيارات العلاج المثلى في المستقبل، ويمكن أن تؤدي مضادات حيوية أخرى أيضًا، وخاصة ذات الخصائص الكيميائية المشابهة للبنسلين، إلى تفاعلات حساسية.

علامات وأعراض حساسية البنسلين غالبًا ما تحدث في غضون ساعة بعد تناول الدواء. وبشكل أقل شيوعًا، يمكن أن تحدث ردود الفعل بعد ساعات أو أيام أو أسابيع، وقد تشمل علامات وأعراض حساسية البنسلين ما يلي:

الطفح الجلدي

الشرى

حكة

الحمى

التورم

ضيق النفس

الصفير

أنف مرتشحة

عيون بها حكة أو عيون دامعة

التأق وهو رد فعل تحسسي نادر يشكل تهديدًا على الحياة ويسبب خللاً وظيفيًا على نطاق واسع في أجهزة الجسم. تتضمن علامات التأق وأعراضه ما يلي:

تضيق الممرات الهوائية والحلق، الأمر الذي يسبب صعوبة في التنفس

غثيانًا أو تشنجات في البطن

القيء أو الإسهال

دوخة أو دوارًا

الضعف وسرعة النبض

انخفاض ضغط الدم

النوبات

فقدان الوعي

تفاعُلات متأخرة والتي تنتج عن حساسية البنسلين

وتحدث تفاعلات حساسية البنسلين الأقل شيوعًا بعد أيام أو أسابيع من تناول الدواء وقد تستمر لبعض الوقت بعد التوقف عن تناوله. وتتضمَّن هذه الحالات ما يلي:

داء المصل، والذي قد يسبب الحُمَّى وألم المفاصل والطفح الجلدي والتورُّم والغثيان

فقر الدم الناتج عن الأدوية، انخفاض في خلايا الدم الحمراء، والذي يمكن أن يسبِّب التعب وعدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفُّس وغيرها من مؤشرات المرض وأعراضه الأخرى

تفاعل الدواء مع كثرة اليوزينيات وأعراض ذات تأثير على كل الجسم (DRESS)، مما يؤدي إلى الطفح وارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء والتورم العام وتضخم العُقَد اللمفية وتكرار الإصابة بالتهاب الكبد.

متلازمة ستيفن جونسون أو تقشر الأنسجة المتموتة البشروية، والتي تتضمن وجود بثور شديدة وتقشر البشرة

التهاب في الكُلى (التهاب الكلى)، يمكن أن يسبب الحُمَّى ووجود دم في البول والتورم العام واضطراب وظهور مؤشرات المرض وأعراضه الأخرى

الأحداث المناوئة التي ليست تفاعلات حساسية

قد تتعرض لآثار جانبية للبنسلين — كما يحدث مع الأدوية الأخرى — لا تمثل تفاعل حساسية مع العقار. على حسب نوع البنسلين، قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة الغثيان أو الإسهال المعتدلين أو الصداع أو الحكة في المهبل. قد يحدث خلط بين علامات وأعراض العدوى التي يجري علاجك منها — أو الأعراض غير المرتبطة — وتفاعل الحساسية مع العقار أيضًا.