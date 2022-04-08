كل ما تريد معرفته عن حساسية البنسلين من أعراض وأسباب

فاطمة ياسر

يعانى بعض الأشخاص من حساسية البنسلين، وخلال سلسلة س وج التى يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف على أبرز الأعراض والأسباب، وطرق العلاج، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

ما هى حساسية البنسلين؟



يتعرض الجهاز المناعى لتفاعل غير طبيعى عندما يأخذ الشخص البنسلين الذى يعد نوعا من أنواع المضادات الحيوية، الذى يوصف لعلاج العديد من العدوى وخاصة البكتيرية.

ما أعراض الإصابة بحساسية البنسلين؟



هناك العديد من الأعراض التى تظهر على الشخص الذى أصيب بحساسية البنسلين، ومنها:

-ظهور الكثير من الحبوب على الجسم.

-الحكة الجلدية الشديدة.

-ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

-التعرض لتورم فى أطراف الجسم.

-ضيق فى التنفس.

ما هى أسباب الإصابة بحساسية البنسلين؟



يصاب البعض بحساسية البنسلين عندما يصبح الجهاز المناعى شديد الحساسية اتجاه هذه المادة، ولذا يجب قبل التعامل مع هذا العلاج خضوع المريض لاختبار الحساسية للتعرف إذا كان يعانى بالفعل من التعرض لمشاكل به أم لا.

كيف يتم وقاية مريض حساسية البنسلين؟



يجب أن يخضع المريض لاختبار الحساسية اتجاه البنسلين، واتجاه أى نوع آخر من المضادات الحيوية، والهدف من ذلك تجنب تعرض الشخص لأى مضاعفات صحية ويجب أن يخبر الأطباء بهذا الأمر.