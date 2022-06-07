ماذا قدمت الدولة فى مجال خدمات رعاية الطفل؟ فيديو

بذلت الدولة جهودا كبيرة فى مجال رعاية الطفل خلال الفترة الماضية وهو ما يتضح فى تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة وإصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقاً لمنهجية علمية واستناداً على المعايير الدولية.

وكذلك تعديل اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمؤسسات الأيتام يتضمن جميع المحاور والتى تساهم فى تحقيق بيئة آمنة لرعاية الأطفال إضافة لتنفيذ قافلة للكشف والفحص المجانى على 400 ابن وابنة من أبناء مؤسسات الرعاية بـ44 دارا، أيضًا تم رفع كفاءة 35 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى 7 محافظات وتطوير 6 مؤسسات لرعاية أطفال بلا مأوى بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه.

وتشكيل فرق التدخل السريع المركزى لمجابهة أى انتهاكات تحدث للأطفال داخل دور رعاية الأيتام وافتتاح "دار أطفال بلا مأوى" بمحافظة الشرقية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، كما تم إطلاق حملة "السنين الأولى بتفرق" بالتعاون مع اليونيسيف.