ماذا قالت الجنايات عن أفعال المتهمين بخلية اللجان النوعية الإرهابية بحلوان؟

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان، بعد حكم المؤبد لـ 3 متهمين وأحكام بالمشدد لـ11 متهما والسجن 5 سنوات لت 3 متهمين حدث، وبراءة 5 متهمين.

وخلال جلسة الحكم ألقى رئيس المحكمة كلمة جاء فيها العديد من الرسائل للمتهمين والتي تشير لأفعالهم الخسيسة ومن هذه العبارات ...

1 ـ إن الاغتيال من طباع من فقدوا الرجولة والشجاعة.

2 ـ سفك الدماء البريئة الطاهرة، مناقب وسمات فاقدي الإيمان وأموات الضمير والوجدان.

3ـ هؤلاءِ المجرمون تغلغل الشرّ في نفوسِهم، فسَدت ضمائرُهُم، وقلّ حياؤهم، وانعدم الخير في نفوسِهم، يحملون نفسياتٍ غير متزنة، موازينهم مختلة.

4 ـ إِنَّكَم يا غُدَرُ لواقفونَ في يومٍ عظيمٍ مُفزعٍ مَهيبٍ أمامَ محكمةِ العدلِ الإلهيةِ، الحَاكمُ فيها: (ربُّ العالمينَ).

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.