كل ما تريد معرفته عن مدة عدوى نزلات البرد أو الأنفلونزا

كتبت نهير عبد النبى

تسبب الفيروسات نزلات البرد والأنفلونزا، وهما عدوى معدية في الجهاز التنفسي، ويختلف طول الفترة الزمنية التي يمكن أن يمر خلالها الشخص بالمرض.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن كثيرا من الأشخاص المصابين بالأنفلونزا أو نزلات البرد لا يزورون الطبيب، ولا تعتبر مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) أن وفيات البالغين بسبب الأنفلونزا، يمكن إخطارها وطنيا قد يكون من الصعب تتبع عدد الأشخاص المصابين بأي من المرضين.

ما هي مدة نزلات البرد المعدية؟ غالبًا ما ينشر الناس نزلات البرد عن طريق العطس والسعال ولمس الأسطح الملوثة، ويشير هذا إلى أن الأشخاص يصبحون أكثر معدية بمجرد ظهور الأعراض، على الرغم من أن الأشخاص قد يكونون معديين قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور، تسبب استجابة الجهاز المناعي للفيروس أعراض نزلات البرد وليس الفيروس نفسه.

عندما تبدأ أعراض البرد في التحسن ، يقل خطر انتشار المرض أيضًا ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بالعدوى لا يزال قائما يستمر متوسط البرد لمدة تصل إلى 10 أيام ، لذلك يجب أن يتوقع الناس أن يكونوا معديين خلال تلك الفترة.

يتسبب عدد كبير من السلالات الفيروسية المختلفة في ظهور أعراض البرد، مثل فيروسات الأنف والفيروسات الغدية والفيروسات التاجية .

تتطور هذه الفيروسات أيضًا باستمرار للتكيف مع بيئتها والبقاء على قيد الحياة في جهاز المناعة البشري، و هذا هو السبب في عدم وجود علاج متاح حاليًا لنزلات البرد. ما هي مدة انفلونزا معدية؟ تستمر أعراض الأنفلونزا بشكل عام لمدة تصل إلى 10 أيام ، اعتمادًا على الفرد.

يمكن لأي شخص أن يتوقع أن يكون قادرًا على نشر الأنفلونزا قبل يوم واحد من بدء الأعراض ثم لمدة تصل إلى سبعة أيام بعد المرض.

فيروس الأنفلونزا هو فيروس شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية،و يمكن أن تعتمد شدة عدوى الأنفلونزا على الشخص.

يمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة في بعض الناس إلى مهددة للحياة في بعض الفئات المعرضة للخطر ، مثل كبار السن.

يمكن للفيروسات أن تنتشر من خلال عملية تسمى طرد الفيروس عندما ينتهي الفيروس من دورة النسخ المتماثل داخل الخلية ، فإنه يطلق فيروسات جديدة يمكن أن تصيب هذه الفيروسات الجديدة بعد ذلك المزيد من الخلايا ويمكن للجسم طردها لتنتقل إلى أشخاص آخرين.

تخرج هذه الفيروسات من الجسم بعدة طرق ، مثل الاختلاط بالمخاط واللعاب ثم تجد هذه المواد طريقها مرة أخرى إلى البيئة المفتوحة من خلال أشياء مثل السعال والعطس.

وفى دراسة فى مجلة الأمراض المعدية للأطفال وجدت أن الأطفال لديهم فترة أطول من تساقط الفيروس قبل ظهور الأعراض عند مقارنتها بالبالغين، ووجدت الدراسة أيضًا أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-5 سنوات تعرضوا لأطول فترة لتساقط الفيروس بعد زوال الأعراض.

الأعراض هي الفرق الرئيسي بين الأنفلونزا ونزلات البرد أعراض الأنفلونزا أكثر حدة من آثار الزكام كما أنها تؤثر على الجسم كله وبالمقارنة ، فإن نزلات البرد عادة ما تسبب أعراضًا في مجرى الهواء العلوي فقط.

مثل الفيروسات الأخرى ، فيروسات الإنفلونزا تتطور وتتغير باستمرار لذلك نادرا ما يتعامل الجسم مع فيروس الانفلونزا نفسه مرتين يمكن أن يؤدي هذا إلى إصابة بعض الأشخاص بالأنفلونزا كل عام تقريبًا.

العامل الأكثر أهمية في الحد من انتشار العدوى الفيروسية هو خلق عادات صحية خلال موسم البرد والإنفلونزا.

ينصح بشرب الكثير من الماء ، واتباع نظام غذائي صحي ، والحصول على الكثير من الراحة. يمكن أن تساعد هذه الممارسات البسيطة في تقليل الأعراض وجعل أي وقت مع المرض مريحًا قدر الإمكان. عند ظهور الأعراض ، يمكن لبضع خطوات المساعدة في حماية الآخرين من الإصابة بالأمراض ، بما في ذلك: -تغطية السعال، عند السعال أو العطس ، قم بتغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو بمرفق كم في حالة عدم توفر منديل. يحتوي رذاذ اللعاب أو المخاط على فيروسات قد تزيد من خطر الانتشار.

-الغسيل المتكرر: يمكن أن يكون الحد من انتشار فيروس البرد والإنفلونزا بسيطًا مثل غسل اليدين بانتظام ، خاصة بعد ملامسة سوائل الجسم إذا كان ذلك ممكنًا ، يجب على الأشخاص المصابين بالبرد أو الأنفلونزا محاولة تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص الآخرين أو الأشياء العامة مثل الهواتف ومقابض الأبواب.