كفر شكر تتصدر إدارات القليوبية التعليمية فى نسبة نجاح الإعدادية 2022

القليوبية إبراهيم سالم

تصدرت إدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة في نسبة النجاح الخاصة بالشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية لهذا العام، حيث بلغت نسبة النجاح بها لهذا العام بالشهادة الإعدادية بالقليوبية 91.80% لتحتل بهذه النتيجة المركز الأولى بين باقى الإدارات التعليمية بالمحافظة. وجاء ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة على النحو التالى: - إدارة كفر شكر التعليمية: 91.80%

- إدارة بنها التعليمية: 90.18%

- إدارة طوخ التعليمية: 83.68%

- إدارة العبور التعليمية: 80.13%

- إدارة شبين القناطر التعليمية: 76.89%

- إدارة قها التعليمية: 74.01%

- إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية: 72.75%

- إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية: 71.96%

- إدارة القناطر الخيرية التعليمية: 67.94%

- إدارة قليوب التعليمية: 67.65%

- إدارة الخانكة التعليمية: 66.68%

- إدارة الخصوص التعليمية: 63.71%

ونشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، بعد اعتمادها رسميا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة نجاح بلغت 74.77 %.

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه اكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان115 الف و 480 طالب وطالبة.