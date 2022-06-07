قوافل صندوق تحيا مصر تصل وسط سيناء.. توفير 20 طن خضروات و22 طن مواد غذائية

كتب: مدحت وهبة

أطلق صندوق تحيا مصر قافلة حماية اجتماعية لتوفير الدعم الغذائي لصالح 2000 أسرة في وسط سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق الموجهة للأسر الأولى بالرعاية، لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن القافلة وفّرت على مدار اليومين الماضيين 22 طن مواد غذائية جافة، و20 طن خضروات، و2.5 طن منتجات ألبان ومعلبات، بالإضافة إلى 4 طن لحوم، و أن القافلة استهدفت رعاية 2000 أسرة في مناطق نخل، وبئر جريد، والتمد، ورأس النقب، والكتيلا، والريد، والسلام، وصدر الحيتان، والبروك، والخفجة، والنثيلة، ووادي الحاج، لافتا إلى هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من قوافل مبادرة بالهنا والشفا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وسيناء ومطروح، لتوفير الدعم الغذائي للأسر المستحقة بهذه المناطق.

وأوضح عبد الفتاح أن سيناء تلقى اهتماما بالغا من الصندوق في مختلف مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الصندوق خصص الحساب رقم 037037 – تنمية سيناء، لتلقي المساهمات في مشروعات التنمية بأرض الفيروز وأن الصندوق موّل مشروعات بقيمة 167 مليون جنيه حتى الأن في سيناء، ومنها مشروع رفع كفاءة 10 مدارس (تعليم عام- ومعهد أزهري) بمدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، كما ساهم الصندوق في رفع كفاءة وتطوير مستشفى العريش المركزي، وتوريد أجهزة رنين مغناطيسي وقسطرة قلب، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وتأهيل 37 بئر مياه بالشيخ زويد ورفح.

كما نظم الصندوق عددا من قوافل الرعاية الصحية في بئر العبد، نخل، الحسنة، العريش، الشيخ زويد، ورفح، من خلال القوافل الطبية الشاملة التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، فضلا عن تنظيم معارض وفعاليات مبادرة دكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة والمفروشات والأغطية، وكذلك توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر على أهمية تنوع الخدمات المقدمة للأسر المستحقة، من خلال تدعيم الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل الخيري، وتحقيق التكامل بين جهودها وخطط الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية.

الجدير بالذكر أن مبادرة بالهنا والشفا، إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 11مليون مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.







