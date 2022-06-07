وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التصريحات جاءت بمناسبة وصول السفينة الحربية الأمريكية (يو أس أس بورت رويال) السواحل الكويتية للمشاركة في مناورات وتمارين مع القوات البحرية الكويتية وخفر السواحل غدا الثلاثاء.



وأضاف كوبر أن وجود هذه السفينة الأمريكية التي تملك قدرة على التصدي لأي عدوان جوي وبحري وتستطيع دعم القوات البرية في سواحل دولة الكويت ما هو إلا " تأكيد على التزامنا بتقوية شراكتنا العسكرية البحرية مع شريكتنا الكويت" منوها بالعلاقات العسكرية الأمريكية - الكويتية "المثمرة على مر عقود من الزمن".



وذكر أن القوات البحرية وقوات خفر السواحل الكويتية "شركاء قيميين" قائلا "إننا ملتزمون باستمرار العمل معهم في المستقبل الطويل للحفاظ على أمن واستقرار مياه الخليج العربي".



وشدد على ان القوات الكويتية باتت "تضع معايير جديدة في التصدي للأنشطة غير الشرعية في السواحل هنا" مبينا ان القوات الكويتية تقود القوات المشتركة (رقم 152) وهي واحدة من أصل أربع قوات بحرية ضمن أكبر تحالف للقوات البحرية في العالم وهي "تقود هذه القوات بطاقات هائلة وابتكارات مميزة".



وقال ان دولة الكويت "احد شركائنا القيميين في المنطقة ونتشارك معها في المصالح" لاسيما ما يتعلق ب"دعم الامن والاستقرار في المنطقة والتصدي للارهاب".



وأفاد بأنه وللتشارك المعلوماتي مع الحلفاء ستقوم البحرية الأمريكية يوم غد بعرض سفينتين بحريتين بدون قائد تتمتعان بتقنيات ذكية مثل الذكاء الصناعي وتتميز احداهما بالسرعة الفائقة والأخرى بالقدرة على البقاء في البحر لمدة 100 يوم دون أن تتزود بالوقود ودون حاجة للصيانة وبإمكانهما توسعة النطاق الأمني فوق وتحت سطح الماء.



وأكد كوبر الإمكانية العالية لدولة الكويت في التعاون المباشر مع الولايات المتحدة في إدماج السفن التي تتمتع بتقنيات الذكاء الصناعي في عملياتها اليومية بالخليج العربي منوها بأهمية هذه التقنيات الجديدة "التي تساعدنا في تشكيل تصور أوضح لحال البحار المجاورة وتوفير حماية أوسع لمسارات التجارة الدولية".