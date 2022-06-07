وأضاف شيبان- فى بيان أوردته قناة "اليمن الإخبارية"، أن الجهود المكثفة للمبعوث الأممى السيد هانس جروندبيرج وفريقه، أسفرت عن تقديم مقترح لفتح خمس طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات ضمنها طريق رئيسى، وهو ما يمثل الحد الأدنى من مطالب أبناء محافظة تعز، على أن يتم تزمين فتح بقية الطرق خلال الأشهر القريبة القادمة.

وطالب الوفد الحكومي المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن يقوم بممارسة الضغوط اللازمة، والإجراءات السريعة على جماعة الحوثي لسرعة تنفيذ فتح الطرق الرئيسة، وألا يسمح لها بالتلاعب واستهلاك وقت الهدنة الثانية، ودون أن يتم فتح الطرق الرئيسية فى تعز وبقية المحافظات كما نص عليه الإتفاق الأممي، والذى يجب العمل به كحزمة واحدة، ودون انتقائية.

وناشد الوفد المجتمع الدولى وسفراء الاتحاد الأوروبى والمبعوث الأمريكى بممارسة مزيد من الضغوط تجاه سرعة فتح الطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، وتحويل مقترح المبعوث الأممي بشأن فتح الطرق إلى واقع على الأرض، لأن كل يوم يمر دون فتح الطرق يمثل استمرارا للمعاناة الإنسانية لأبناء محافظة تعز.