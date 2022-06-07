اليوم السابع
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فحص 12 ألفا و208 أطفال حديثى الولادة ضمن مبادرة "السمعيات" فى المنيا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:28 ص
فحص 12 ألفا و208 أطفال حديثى الولادة ضمن مبادرة "السمعيات" فى المنيا إحدى الحالات المستفيدة بالمبادرة
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 12 ألفا و208 أطفال حديثى الولادة بالوحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مدن ومراكز محافظة المنيا على مدار شهر مايو الماضي، ضمن مبادرة السمعيات للأطفال حديتى الولادة.

 

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

 

وأكد أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

 

 


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