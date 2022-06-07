تستضيف تونس الملتقى الدولي حول "المنظومات البيئية والتنمية بالقارة الإفريقية" خلال يومي 8 و9 يونيو الجاري، بمبادرة من مرصد الصحراء والساحل، بحضور شخصيات أممية ووزراء أفارقة وخبراء، للحوار وتبادل وجهات النظر والتجارب وتعزيز الشراكات حول المنظومات البيئية في إفريقيا وحمايتها والحفاظ عليها وسبل استعادة دورها.
ويهدف الملتقى إلى دراسة تدهور المنظومات البيئية في إفريقيا والساحل والمنطقة المغاربية، وتسليط الضوء عليها، والتعرف على الضغوطات التي تواجهها سواء كانت بشرية أو مناخية، إلى جانب مناقشة إجراءات التأقلم مع التغيرات المناخية في استعادة المنظومات البيئية، والعلاقة القائمة بين تدهور المنظومات البيئية والمنظومات الزراعية البيئية والهجرة، علاوة على التطرق إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الواقعة بسببها.
ويتضمن برنامج الملتقى الدولي لمرصد الصحراء والساحل تنظيم ثلاث جلسات، يتخللها تقديم عروض للمشاركين، وعرض مجموعة من التجارب الفعلية التي تم إنجازها في مناطق إفريقية مختلفة وأيضًا على مستوى العالم.
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