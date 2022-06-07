ويهدف الملتقى إلى دراسة تدهور المنظومات البيئية في إفريقيا والساحل والمنطقة المغاربية، وتسليط الضوء عليها، والتعرف على الضغوطات التي تواجهها سواء كانت بشرية أو مناخية، إلى جانب مناقشة إجراءات التأقلم مع التغيرات المناخية في استعادة المنظومات البيئية، والعلاقة القائمة بين تدهور المنظومات البيئية والمنظومات الزراعية البيئية والهجرة، علاوة على التطرق إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الواقعة بسببها.

ويتضمن برنامج الملتقى الدولي لمرصد الصحراء والساحل تنظيم ثلاث جلسات، يتخللها تقديم عروض للمشاركين، وعرض مجموعة من التجارب الفعلية التي تم إنجازها في مناطق إفريقية مختلفة وأيضًا على مستوى العالم.