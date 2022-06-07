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عمدة خاركيف: مقتل شخص وإصابة 3 فى قصف روسى استهدف المدينة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 06:40 م
عمدة خاركيف: مقتل شخص وإصابة 3 فى قصف روسى استهدف المدينة الحرب الأوكرانية الروسية
كتب أحمد عرفة

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أكد عمدة خاركيف، مقتل شخص وإصابة 3 في قصف روسي استهدف المدينة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن القوات الروسية وقوات إقليم "لوجانسك" بدأت هجوما شاملا على أراضي الإقليم.

 

وقال قديروف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء إن "الوحدات الشيشانية، إلى جانب التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا ولوجانسك، تشن هجوما شاملا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين، وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".

 

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد قال في وقت سابق، إن 97% من أراضي لوجانسك تمت السيطرة عليها بالفعل.


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