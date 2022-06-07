علامة تظهر على أصابعك تدل على الإصابة بالكبد الدهنى

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن مرض الكبد الدهني مرتبط عادةً بعلامات مثل اصفرار الجلد والعينين أو آلام البطن، أكد الخبراء وجود علامة أخرى تدل على الإصابة بالكبد الدهنى تظهر على أظافرك وأصابعك، في هذا التقرير نتعرف على علامات الكبد الدهنى على الأصابع، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ومرض الكبد الدهني هو حالة مزمنة ناجمة عن تخزين الكثير من الدهون داخل خلايا الكبد بسبب زيادة الدهون في الكبد، يرتبط التهاب الكبد الدهنى بحالات مرضية ، بما في ذلك مرض السكري والسمنة.

والمراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني لا تظهر عادة العديد من العلامات التحذيرية ومع ذلك، مع تقدم الحالة، قد يدق جسدك أجراس الإنذار.

إحدى العلامات "الأقل شهرة" قد تكون تعجر الأصابع هذا العرض يشير إلى مرض مزمن في الكبد و "قد لا يتم التعرف عليه".

وتعجر الأصابع هو زيادة سماكة الجلد تحت الأظافر وتضخم أطراف الأصابع وتقوس الأظافر لأسفل".

وبحسب ما نشر موقع مستشفى Mount Sinai الأمريكية، فإن العلامات المنذرة التي يمكن أن تكشف عن هذه العلامة:

-تليين فراش الظفر قد تبدو الأظافر وكأنها "تطفو" بدلاً من أن تكون مثبتة بإحكام

-تشكل الأظافر زاوية أكثر حدة مع البشرة

-ظهور الجزء الأخير من الإصبع كبيرًا أو منتفخًا قد يكون أيضًا دافئًا وحمراء

-يتقوس الظفر لأسفل بحيث يبدو وكأنه الجزء المستدير من الملعقة المقلوبة رأسًا على عقب.

يمكن أيضًا حل هذه المشكلة "بسرعة" عند تحديد السبب ومعالجته.

عندما يتعلق الأمر بمرض الكبد الدهني ، فإن تعجر الأصابع يشير إلى تليف الكبد ، المعروف أيضًا باسم المرحلة "الأكثر خطورة" من الكبد الدهنى.

بصرف النظر عن تعجر الأصابع، يتسبب تليف الكبد في ظهور علامات "شديدة" أخرى، بما في ذلك:

-اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

-حكة في الجلد

-تورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن (وذمة).