مرض الكبد الدهني.. علامات تشير إلى أن لديك "المرض الصامت"

كتبت إيناس البنا

ينتشر مرض الكبد الدهني بشكل متزايد وتشمل المراحل اللاحقة تليف الكبد، وهناك العديد من العلامات التي يجب الانتباه إليها، على الرغم من أنها قد تكون أحيانًا غامضة أو يصعب ملاحظتها، لذلك غالبًا ما يطلق عليها اسم "المرض الصامت".

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد، يمكنك أيضًا الإصابة بمرض الكبد المرتبط بالكحول، وهو تلف الكبد الناتج عن شرب الكثير من الكحول.

تقول مؤسسة الكبد الأمريكية وفقًا لتقرير موقع "أكسبريس" أنه إذا كان أكثر من خمسة إلى 10% من وزن الكبد عبارة عن دهون، فإنه يسمى الكبد الدهني.

لا توجد عادة أي أعراض لمرض الكبد الدهني غير الكحولي في المراحل المبكرة، لذلك تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أنك ربما لن تعرف أنك مصاب به ما لم يتم تشخيصه أثناء الاختبارات التي أجريت لسبب آخر.

ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد يعاني الأشخاص المصابون بـ الكبد الدهنى أو التليف من ألم خفيف أو مؤلم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، أو التعب الشديد، أو فقدان الوزن أو الضعف غير المبرر.

تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه في حالة تطور المرحلة الأكثر تقدمًا ، يمكن أن تصاب بأعراض أكثر حدة، "مثل اصفرار الجلد وبياض العين (اليرقان)، وحكة في الجلد، وتورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن (الوذمة).

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والذين يتطور لديهم براز أسود غامق، أو بول داكن، الحصول على "رعاية طبية عاجلة"، تشمل الأعراض الخطيرة الأخرى تقيؤ الدم، ظهور كدمات بسهولة، حكة في الجلد وتورم في منطقة أسفل البطن.

ينص موقع NHS على أن "المرحلة المبكرة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي لا تسبب عادةً أي ضرر، ولكن يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد الخطير، بما في ذلك تليف الكبد، إذا ساءت الحالة، إذا تم اكتشافه وإدارته في مرحلة مبكرة ، يمكن منع مرض الكبد الدهني غير الكحولي من التفاقم وتقليل كمية الدهون في الكبد.