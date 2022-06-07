عادات تضر صحتك..شرب كميات كبيرة من الماء يقلل الصوديوم بالجسم وإهمال الأجازة

كتبت ردينة سعد

الجميع يحاول الحفاظ على الصحة باتباع جميع النصائح الطبية المتوافرة لنا من جميع المنافذ سواء من الأطباء المتابعين أو من دوائر التواصل الاجتماعى التي تنتشر فيها نصائح طبية قد تبدو إيجابية في كثير من الأحيان، إلا أنها تحمل السم في العسل وقد تمثل ضررًا كبيرًا على الصحة

موقع Brightside يقدم تقريرا بأشهر هذه النصائح حتى لا تقع في الفخ

تقليل عدد ساعات النوم لتبدأ عملك مبكرًا :

يعتبر العمل في الصباح الباكر استراتيجية جيدة لتنجز جميع مهامك بتركيز، فهذا الوقت نادرا ما تحدث فيه تقلبات هرمونية، مما يجعل الشخص في حالة مزاجية جيدة ومستوى تركيز مرتفع.. لكنك إذا قررت تقليل العدد المثالي لساعات النوم في مقابل أن تستيقظ مبكرا للعمل، فإن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فعدم انتظام ساعات النوم قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع وبالتالي تناول كميات كبيرة من الطعام، وهذا يجعل الإنسان معرضا بشكل أكبر لزيادة الوزن والسمنة.

العمل المستمر دون أجازة:

حتى تتمكن من تحقيق إنجازات في حياتك، عليك أن تضع خطة ثابتة ومنتظمة تكون جزءًا من روتينك تماما مثل الطعام والنوم، لكن يجب عليك أن تخصص يوما واحدًا على الأقل في الأسبوع أجازة، لأن الجسم يحتاج لوقت كافٍ من الراحة لإراحة عضلات الجسم، وإعطاء الفرصة لها لتنمو بشكل صحي وتكون أقوى، في حين أن العمل بشكل يومي يسبب إرهاقا مستمرا، كما يسبب زيادة في الوزن بسبب زيادة هرمون الضغط الذي يرفع من عدد السعارات الحرارية.

الامتناع عن تناول السكريات:

من المعروف أن تقليل تناول السكر يؤدي إلى تقليل احتمالية التعرض لمرض السكري، وهذا يمكنه المساعدة على نوم جيد الإضافة إلى تقليل الوزن .. إلا أن الامتناع تماما عن تناول السكر قد يجعلك تتناول كميات أكبر من الحلوى الصناعية، التي تكون على نفس مستوى الضرر الذي يسببه السكر وحتى يسبب أضرارا أكثر في بعض الأحيان، ليس ضارا أن يكون السكر جزءا من نظامك الغذائي، لكن ربما عليك فقط أن تستبدل العصائر بالفواكه الطازجة على سبيل المثال، فأنت بهذا تكون قد استهلكت أليافا طبيعية، وفي الوقت نفسه تناولت السكريات التي ترغب فيها.

تناول المزيد من المياه:

تمثل المياه النسبة الأكبر من وزن جسمك، كما أن عدم تناول كمية كافية من المياه يؤدي عادة إلى كثير من الأضرار الصحية.. لكن مع ذلك فإن تناول مياه أكثر من اللازم يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، كما يسبب عدم انتظام في الوظائف الحيوية للجسم، بالإضافة إلى أن الكميات الزائدة من المياه تقلل من مستوى الصوديوم في الدم، مما يسبب تضخم في خلايا الجسم لذا عليك تناول الكمية المطلوبة من المياه وأقل كمية يتناولها الشخص الطبيعى يوميا هي 8



تناول قدر كاف من المياه