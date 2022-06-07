وقال المندوب الروسي - في منشور على حسابه على "تلجرام"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء، إنه "يتضح أكثر فأكثر أن نية المشاركين الغربيين في مفاوضات فيينا تبني القرار حول إيران خلال الدورة الحالية لمجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير بناءة بالنسبة للاتفاق النووي"، مضيفا أن "روسيا ستنأى بنفسها عن مثل هذا القرار".

وكان المندوب الروسي قد أشار في وقت سابق إلى أن دورة مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في فيينا خلال الفترة بين 6 و10 يونيو، قد تبحث مشروع القرار حول إيران، موضحا أن مشروع القرار قد يتضمن الحديث عن عدم وجود إمكانية كافية لمفتشي الوكالة للوصول إلى 3 مواقع نووية في إيران .