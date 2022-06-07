روسيا تفتح باب الإقامة أمام متخصصى تكنولوجيا المعلومات بإجراءات ميسرة

وكالات

وافق مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يسمح بالحصول على تصريح إقامة في روسيا بطريقة مبسطة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب وعائلاتهم.

ودقق مجلس الوزراء الروسي في المواد التوضيحية لمشروع القانون أن القانون ينص على إمكانية الحصول على تصريح إقامة بطريقة مبسطة بالنسبة لفئات معينة من المواطنين الأجانب، متجاوزا الحصول على تصريح إقامة مؤقتة. ومع ذلك لا يشمل هذا القانون فئات معينة من المواطنين وخاصة موظفي الكيانات القانونية الأجنبية "الذين يقومون بأعمال التركيب وضمان وإصلاحات ما بعد الضمان" للمعدات التقنية الموردة إلى روسيا.

وأوضح: "نقترح توسيع نطاق هذه التفضيلات لتشمل متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأجانب المعينين للعمل في المنظمات المعتمدة... وأفراد عائلاتهم".