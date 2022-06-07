روسيا تعلق العمل باتفاقية تسمح لليابانيين بالصيد فى جزر الكوريل

كتب سمير حسنى

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، تعليق العمل باتفاقية تسمح لليابانيين بالصيد في جزر الكوريل، يأتى ذلك فى الوقت الذى اعلنت فيه موسكو سيطرتها على جنوب شرق أوكرانيا ، وإطلاق اتصال بري مع شبه جزيرة القرم".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية فى نشرتها اليومية إن التقارير عن القصف العنيف قرب مدينة إيزيوم تشير إلى أن روسيا تستعد لهجوم جديد على شمال أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وأضافت الوزارة أن التقدم الروسى الذى تم إحرازه خلال شهر مايو فى محور بوباسنا الجنوبى قد توقف الشهر الماضى.

وقات الوزارة إن روسيا ستحتاج بشكل شبه مؤكد إلى تحقيق إنجاز فى واحد على الأقل من تلك المحاور لترجمة المكاسب التكتيكية إلى نجاح على مستوى العمليات وتقدم نحو تحقيق هدفها السياسى بالسيطرة على منطقة دونتستك.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تلقى بالقوات والعتاد فى إطار سعيها للسيطرة على أكبر المدن الواقعة تحت سيطرة أوكرانيا فى لوهانسك.وقال حاكم لوهانسك إن الموقف قد تدهور بعدا أن رد الأوكرانيون الروس خلال الأيام الماضية.