وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تستعد لهجوم جديد على شمال أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وزارة الدفاع البريطانية فى نشرتها اليومية إن التقارير عن القصف العنيف قرب مدينة إيزيوم تشير إلى أن روسيا تستعد لهجوم جديد على شمال أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وأضافت الوزارة أن التقدم الروسى الذى تم إحرازه خلال شهر مايو فى محور بوباسنا الجنوبى قد توقف الشهر الماضى.

وقات الوزارة إن روسيا ستحتاج بشكل شبه مؤكد إلى تحقيق إنجاز فى واحد على الأقل من تلك المحاور لترجمة المكاسب التكتيكية إلى نجاح على مستوى العمليات وتقدم نحو تحقيق هدفها السياسى بالسيطرة على منطقة دونتستك.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تلقى بالقوات والعتاد فى إطار سعيها للسيطرة على أكبر المدن الواقعة تحت سيطرة أوكرانيا فى لوهانسك.وقال حاكم لوهانسك إن الموقف قد تدهور بعدا أن رد الأوكرانيون الروس خلال الأيام الماضية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية قتلت نحو 31 ألفا و360 جنديا روسيا خلال الفترة ما بين 24 فبراير إلى 7 يونيو، من بينهم 110 في اليوم الماضي.

وقالت الهيئة بحسب وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، " لقد تم تدمير 1390 دبابة و3416 مركبة قتالبة مدرعة و694 قطعة مدفعية و207 من أنظمة راجمات الصواريخ "إم إل أر" و96 من أنظمة الدفاع الحربية المضادة للطائرات و212 طائرة حربية و177 مروحية و551 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و125 صاروخ كروز و13 سفينة حربية و53 قطعة من المعدات الخاصة.

من جهته، أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني، ارتفاع حصيلة ضحايا العملية العسكرية الروسية من الأطفال في البلاد إلى 730 قتيلا ومصابا.