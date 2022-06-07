روسيا: الجيش الأوكراني يستخدم مدافع هاوتزر من تسليح الناتو فى قصف الحدود

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف عن استخدام الجيش الأوكراني مدافع هاوتزر من تسليح حلف الناتو، في قصف المناطق الحدودية الروسية من صوامع حبوب خاركوف، التي تمركزت فيها قوات أوكرانية مؤخرا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي: نشرت قوات كييف في صوامع الحبوب بمقاطعة خاركوف مدافع يرجح أنها هاوتزر M777 الأمريكية، وأطلقت منها النار على المناطق الحدودية الروسية.

وفى وقت سابق صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا ليس لها تأثير على الموقف الروسي، وانتقد شركاء كييف لدعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون شروط معينة.

جاء ذلك في حديث لزيلينسكي أجرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث انتقد عدم وجود شرط "وقف الهجوم الروسي" لوقف إطلاق النار. وتابع زيلينسكي: "إن بعض الدول تدعم أوكرانيا، من ناحية، إلا أنها تفعل ما تستطيع كي يمكنها تخفيف العقوبات حتى لا تتأثر أعمالها التجارية".

وكان عدد من الدول الغربية قد فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، إلا أن روسيا كانت تستعد لها مسبقا.