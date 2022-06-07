اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:42 م
أكرم القصاص
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رصيد القمح بصومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط بلغ 24572 طنا

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:17 م
رصيد القمح بصومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط بلغ 24572 طنا ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 8 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة  .

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26941 طنا، تشمل 10723 طن يوريا، و 12818 طن كلينكر، و3400 طن بضائع متنوعة.

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32221 طنا، تشمل 1122 طن ابلاكاش و7008 طن خردة و13341 طن قمح و 2155 طن خشب زان و 95 طن جرارات و 8500 طن ذرة  .

 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 646 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 723 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3087 حاوية مكافئة  .

 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 24572 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 299729 طنا .

 

كما غادر قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4114 شاحنة .


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