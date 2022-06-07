رصيد القمح بصومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط بلغ 24572 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 8 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26941 طنا، تشمل 10723 طن يوريا، و 12818 طن كلينكر، و3400 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32221 طنا، تشمل 1122 طن ابلاكاش و7008 طن خردة و13341 طن قمح و 2155 طن خشب زان و 95 طن جرارات و 8500 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 646 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 723 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3087 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 24572 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 299729 طنا .

كما غادر قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4114 شاحنة .