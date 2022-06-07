اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات كلية التجارة ويوجه بتوفير وسائل التعقيم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:57 ص
رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات كلية التجارة ويوجه بتوفير وسائل التعقيم تفقد الامتحانات
كتب: محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية اليوم، لمتابعة امتحانات كلية التجارة بمرافقة الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية.

وأشاد بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية الإدارة الطبية، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، وكذلك ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ودون أي صعوبات.

امتحانات جامعة حلوان
امتحانات جامعة حلوان

 

جانب من تفقد الامتحانات
جانب من تفقد الامتحانات

 

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

جامعة حلوان

امتحانات نهاية العام

اخبار مصر

ممدوح مهدى

كليه تجاره

امتحانات الجامعات

اخبار الجامعات


الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس جامعة حلوان يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بكلية العلوم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:18 ص

جامعة حلوان تعلن مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية لعام 2023

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:13 م

رئيس جامعة حلوان يجرى جولة تفقدية لمتابعة انتظام الامتحانات بكلية الصيدلة

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:44 م

حياة كريمة.. جامعة حلوان تنظم قافلة طبية لمنطقة كفر العلو

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:40 ص

تعرف على توصيات ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية بـ"اقتصاد منزلي" جامعة حلوان

الأحد، 05 يونيو 2022 06:58 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة